Украинскую певицу Олю Полякову "захейтили" после ее высказываний в адрес Тины Кароль

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Поляковой в соцсети.

Как известно, во время последнего выпуска шоу "Маска" Ольга Полякова назвала Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах". Настя Каменских, которая является "детективом" шоу, посмеялась над сравнением. Эта хамская ремарка стала поводом для громкого скандала в сети.

Несколько дней назад Полякова попыталась извиниться за свои слова и записала видео, в котором объяснила, что "плакальщицей" назвала Тину исключительно из-за ее "грустного репертуара", а не из-за трагедии, которая произошла в ее жизни.

В комментариях многие не оценили извинений певицы и встали на защиту Тины Кароль.

"Для меня Ольга больше не существует", "Лучше уж грустные песни Тины, чем какие-то "Шлепки", "Что Каменских подлая, что Полякова тупая... За языком не следит", "Это уже не первые извинении после ваших шуток. Может лучше избежать, чем потом оправдываться?", "Пропускайте, пожалуйста, слова не только через рот, но и через мозг", "Будет вам урок. Медийный человек должен сто раз подумать перед тем, как что-то говорить", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что после слов Поляковой о "плакальщице" Кароль заявила, что "скандал только начинается, потому что сильная". При этом на данном видео у певицы был довольно мрачный и заплаканный вид.

Напомним, что голодная Кароль насмешила повадками за кулисами "Голоса страны": "аппетитные" кадры без прикрас.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль без стеснения похвасталась крупной покупкой и удивила резким ответом: "пусть все знают".

Также Politeka писала, что Полякову затравили из-за унижения Кароль, звезде пришлось извиниться: "у Тины очень грустный...".