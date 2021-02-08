Співачка Тіна Кароль, яку зачепили за живе, не змогла зберігати мовчання, висловивши все, що думає про ситуацію

Як передає Politeka.net, 36-річна артистка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, несподівано звернувшись до своєї колеги Олі Полякової після хамського висловлювання останньої.

Варто відзначити, Тіна не відразу дала відповідь. Вже після того, як Оля записала відеозвернення з вибаченнями, співачка здивувала емоційним випадом.

"polyakovamusic ти була права. Я буду плакати про нас, про нього все життя, а жити, життя заради сина! Але не на похоронах, а за здоров'я і за силу висоти в близькості споріднених душ! Моя ти дорога", - йдеться в зверненні Кароль.

Таким чином вона частково визнала правоту Полякової, хоча між рядків читається глибока образа.

Мова про скандал, що спалахнув під час чергового ефіру телешоу "Маска": Оля назвала Тіну «відомою плакальницею на похоронах». Фанати останньої влаштували Поляковій прочуханку і їй нічого не залишалося, як роз'яснити свої слова.

"Це відноситься виключно до творчості і пісень Тіни Кароль. Я дійсно думаю, що останнім часом у Тіни дуже сумний репертуар. Але саму артистку Тіну Кароль я дуже люблю і поважаю, і я ніколи б не стала жартувати на тему її особистої трагедії та особистої історії", - вибачилася Полякова.

Нагадаємо, майже шість років тому у Тіни Кароль помер чоловік, продюсер Євген Огір. Причиною його загибелі став рак. Співачка залишилася одна з маленьким сином на руках. Втрата коханого стала для неї справжнім ударом, наслідки якого наклали свій відбиток на її подальшу творчість.

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