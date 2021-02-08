Задетая за живое певица Тина Кароль не смогла хранить молчание, высказав все, что думает о ситуации

Как передает Politeka.net, 36-летняя артистка опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, неожиданно обратившись к своей коллеге Оле Поляковой после хамского высказывания последней.

Стоит отметить, Тина не сразу дала ответ. Уже после того, как Оля записала видеообращение с извинениями, певица удивила эмоциональным выпадом.

"polyakovamusic ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить, жизнь ради сына! Но не на похоронах, а за здравие и за силу высоты в близости родственных душ! Моя ты прелесть", - говорится в обращении Кароль.

Таким образом она частично признала правоту Поляковой, хотя между строк читается глубокая обида.

Речь о скандале, вспыхнувшем во время очередного эфира телешоу "Маска": Оля назвала Тину «известной плакальщицей на похоронах». Фанаты последней устроили Поляковой взбучку и ей ничего не оставалось, как объясниться.

"Это относится исключительно к творчеству и песням Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень грустный репертуар. Но саму артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю, и я никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии и личной истории", - извинилась Полякова.

Напомним, почти шесть лет назад у Тины Кароль умер муж, продюсер Евгений Огир. Причиной его гибели стал рак. Певица осталась одна с маленьким сыном на руках. Потеря любимого стала для нее настоящим ударом, последствия которого наложили свой отпечаток на ее дальнейшее творчество.

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