Самая богатая певица Украины Камалия рассказала о дорогих подарках, которыми ее балует муж-бизнесмен

В своем интервью для программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" известная певица, а также актриса Камалия призналась, каким дорогостоящим подарком побаловал ее супруг, бизнесмен Мохаммад Захур, пишет Politeka.net.

По словам звезды Мохаммад Захур побаловал ее личным самолетом и это стало самым дорогим подарком жене от мужа. Такой подарок богатый супруг сделал Камалии просто так, а не за какие-либо заслуги.

Камалия стала обладательницей самолета перед полетом в Америку, но это было сюрпризом которого она не ожидала.

"Это было просто так. Сюрприз просто, да. Прилетели в Америку на личном самолете",- рассказывает звезда.

В то же время ее муж Мохаммад Захур уверен, что любимая женщина должна получать подарки от мужа не только в праздничные даты, как это принято во многих парах.

"Я считаю, что женщинам нужно дарить все время, когда возможно, а не только вот именно на Новый год, на восьмое марта, и потом вот на день рождения, и все - ты свободен",- комментирует свой жест бизнесмен.

Но в звездной семье иногда бывают и конфликты, но в основном это случается довольно редко. Главной причиной разногласий Мохаммад Захур называет то, что он балует детей, а супруге это не нравится.

Сама Камалия комментирует это тем, что она является довольно строгой матерью, в отличие от Захура.

"Ну, потому что я более строгая с ними, а Захур очень мягки, податливый, он их балует безумно, просто безгранично балует. А вот я боюсь, чтобы они не выросли, как говорится, очень избалованными. Для меня это важно",- говорит певица.

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