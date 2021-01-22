Певица Камалия, которая замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром, разбередила сердца неожиданными кадрами

Как передает Politeka.net, 43-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивное видео, на котором предстала с fashion- дизайнером Сергеем Ермаковым (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Как известно, Ермакова не стало 20 января, 48-летний мэтр долго страдал от сахарного диабета и в последнее время не мог уже передвигаться без инвалидной коляски. Он был хорошим другом Камалии и не раз создавал для нее роскошные сценические наряды.

В память о Ермакове, певица показала "кусочек" интервью, в котором рассказывает об одном из творений дизайнера - особом платье - ставшем для нее настоящим талисманом и принесшим удачу.

Речь о наряде, в котором Камалия в 2008 году стала "Миссис мира". По словам артистки, тогда дизайнер ей сказал: "Камалия, я чувствую, что ты выиграешь... Я шью платье для королевы!"

"Оно так и вышло!, - изумилась певица. - У Сережи очень легкая рука, и он несет фортуну, позитив... он сам очень позитвный человек!"

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, выражая свои соболезнования:

"Царствие небесное... Просто шок... Как так!?"

"Величайшая потеря... гениальный и великий человек 🙏...царствие небесное 🙏"

"Есть "люди силы", которые заряжают. Сергей такой человек"

"Еще бы жить и жить! Царство небесное и земля пухом!"

Ранее мы сообщали, безутешная Камалия показала в Инстаграм последние фото с Ермаковым.

"Как будто частичку души у меня оторвали😭! На днях собиралась приехать к Серёже, столько было планов на будущее! Он так любил жизнь...", - звезда растрогала своими словами.

Напомним, что Камалия превратилась в королеву и засветила своих близняшек-принцесс: "Очень похожи на...".

Также Politeka писала, что Камалия в образе королевы показала, что такое роскошь: "Еще один повод для…".