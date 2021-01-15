Самая богатая певица Украины Камалия Захур показала, как подросли ее дочки, поделившись веселыми семейными фото

Как сообщает Politeka.net, звезда показала новые кадры со своего отдыха на украинском горнолыжном курорте.

На этот раз на снимках она позирует со своими дочками – 7-летними двойняшками Мирабеллой и Арабеллой. Мать и дочери выбрали сочетающиеся белые лыжные костюмы с черной отделкой. Они с удовольствием катаются по склону и валяются в снегу все вместе.

Камалия отметила, что за последнее время ее дочки заметно подросли.

«Как же выросли мои девчонки... А как научились кататься на лыжах», - написала певица в подписи к снимкам.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Красотки в Красоте! Чудесного отдыха в Прекрасном настроении», «Вы хорошие родители, замечательные у вас девочки», «Девочки у Вас замечательные!», «Камалия, какие прекрасные! Хорошо отдохнуть! Принцессы», «Три цветочка мама и дочурки», «Чтоб на радость родителям росли», «Приятного отдыха!», - пишут люди.

Ранее Камалия писала, что в этом году пандемия вынудила их с семьей отправиться в Карпаты.

По словам Камалии, условия отдыха на украинском горнолыжном курорте их приятно удивили.

«Это еще не Европа, но не очень далеко», - написала Камалия.

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