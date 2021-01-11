Самая богатая певица Украины Камалия Захур рассказала, на что им с семьей пришлось пойти из-за китайского вируса
Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм.
Судя по ее посту, артистка не привыкла отдыхать на родине, и предпочитает более дорогостоящие курорты. Однако в этом году пандемия вынудила их с семьей отправиться в Карпаты.
По словам Камалии, условия отдыха на украинском горнолыжном курорте их приятно удивили.
«Это еще не Европа, но не очень далеко. Развивается дополнительная инфраструктура, и я надеюсь, что вскоре мы сможем получать услуги мирового класса. Но нужно иметь в виду, что большинство украинцев не могут позволить себе платить те цены, которые они ввели в этом году», - написала Камалия.
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В целом же она отметила, что их семейство осталось довольно отдыхом.
Певица также поделилась своим новым снимком, на котором она позирует в на фоне заснеженного курорта, стоя на лыжах.
Поклонники артистки тут же отреагировали на ее пост.
«Большей половине людей не за что жить, а отдых такой им только снится», «Камалия, спасибо Вам, что Вы понимаете простых людей и у Вас нет «звёздной» болезни. Вы как всегда Красотка!», «У Вас прекрасная интеллигентная семья!», «Цены европейские», - пишут люди.
Напомним, что Камалия замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром. Благодаря их совместному доходу она считается самой богатой певицей в стране.
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