Известная певица Камалия, которая уже много лет замужем за бизнесменом Мохаммадом Захуром, записала видео для своих поклонников, в котором поздравила всех с Новым годом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Камалии в соцсети.

Так, в аккаунте певицы появилось видео, в котором она радостно поздравляет своих фолловеров с Новым годом и желает всего наилучшего.

"Пусть Новый год принесет только счастье, а все невзгоды останутся в прошлом! С Новым годом!" - написала она под видео.

Она также пожелала всем, чтобы новый 2021 год приносил только радость, а все негативные моменты чтобы остались в 2020-м.

"Я хочу пожелать, чтобы прошлый год забрал с собой все невзгоды, все трудности и все испытания, через которые мы прошли. Хочу пожелать, чтобы в следующем году все наши надежды и планы осуществлялись, а главное - чтобы все были здоровы, все были счастливы и любимы. С наступающим вас!" - сказала она.

В комментариях фолловеры Камалии также поздравили ее с праздником.

"Желаем океан счастья в 2021 году", "Дорогая Камалия! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю счастья и везения вам и вашим близким", "Спасибо, вы очень красивая и талантливая, здоровья вам и вашей семье", - пишут в комментариях.

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