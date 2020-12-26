Известная украинская певица Камалия, которую называют самой богатой в стране, повеселилась на светском мероприятии вместе с актрисой Ольгой Сумской

Как сообщает Politeka.net, исполнительница опубликовала совместные фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". Она пришла на церемонию награждения в лоснящемся латексном платье кремового цвета, подобрала длинные серьги в тон, сделала роскошную завивку и пощеголяла пикантным декольте.

Ольга Сумская появилась в черном платье с блестками, которое дополнила красным коралловым ожерельем и крестами на цепочке. Несколько мрачный образ она дополнила черными сапожками и густыми тенями вокруг глаз. Судя по фото, обе красотки получили нагрды в виде пальмовой ветви и цветов.

"Вчера состоялась II ежегодная премия мастеров красоты Украины Імперія краси. Как же я соскучилась по мероприятиям! А как приятно встретить друзей и коллег по цеху! Дорогая @olgasumska очень рада была увидеться! Чуть позже выставлю больше фото", - пообещала Камалия в описании.

Пользователи социальной сети поделились своими впечатлениями от нарядов знаменитостей в комментариях под фото:

"Наши украинские красотки ❤️"; "Вы шикарные"; "Прекрасные и счастливые!!!!"; "Лучшие женщины Украины"; "Камалия, вы очень красивая и внешне, и душой❤️ Спасибо за то, что помогаете больным деткам"; "Не знаю как экономика, но красота точно спасёт Украину 👍👍👍😂"; "Красоточки!❤️❤️❤️".

Напомним, Никитюк подалась в певицы и готовится к дуэту с настоящей звездой

А еще Politeka писала, самая богатая певица Украины в платье с огромным декольте оконфузилась на камеру

Также Politeka сообщала, что самая богатая певица Украины показала свой "капитал" в прозрачном платье