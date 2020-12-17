Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала о будущем дуэте с известной певицей

Не так давно Леся решила больше не скрывать свой талант и выйти за рамки караоке. Никитюк успела представить уже несколько треков, один из которых даже стал саундтреком к тревел-шоу Леси Le Маршрутка. На создание трека Никитюк вдохновили украинские дороги, а в этот раз Никитюк заявила о новой работе, причем в дуэте со знаменитостью.

О премьере телеведущая рассказала на своей странице в Instagram.

«Ребятки, мои дорогие бубочки и бубусеныши… Я расскажу вам эту инфу самая первая, даже СМИ не успеют – пошутила Леся. – Так вот, вы же знаете, что с недавних пор я стала певицей, да? Пела там «Ямы на дорогах, ямы», знаете, де? В общем, в новогоднюю ночь я также спою и даже не одна, а в дуэте с другой певицей!», — рассказала в своих Стори Никитюк.

Также артистка опубликовала список из возможных кандидаток. Первой оказалась Оля Полякова, затем Лада Денс и Амадор Лопес, а также певица Камалия.

Отметим, также недавно у себя в Инстаграм Ольга Полякова заявила, что видит следующей холостячкой именно Лесю. Она записала сторис, в котором предложила подруге поучаствовать в шоу.

Идею Ольги подхватил бывший партнер Леси по танцам, молодой хореограф Макс Ежов. Он заявил, что такая красивая женщина не должна быть одна. Кроме этого, Макс выявил желание бороться за сердце Леси на проекте.

Поддержали флешмоб также Остапчуки. Владимир с Кристиной записали видео, заявив, что мечтали бы увидеть следующей холостячкой именно Никитюк.

Напомним, что беспардонная Никитюк заставила мужчин помериться своими «достоинствами»: «Будем ждать на Холостячке».

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