Известная певица Камалия показала, как репетировала скороговорку

На кадрах Камалия позирует в шикарном платье с открытыми плечами и без белья. Образ певица дополнила смарт-часами и стильными серьгами. Девушка стояла на фоне ленты с подарками и говорила скороговорку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ой собирала Мариетта маргаритки на горе", - подписала звезда кадры.

Фанаты посмотрели ролик несколько тысяч раз и написали комментарии:

"Какая вы женственная, настоящая, не изнуряете себя диетами и не "перекраиваете" до неузнаваемости. ВЫ СУПЕР!", "Камалия, Вы прелесть! Скороговорка сложная", "Красивая тут очень", "Какая вы красивая".

Мы писали, что известная украинская певица Камалия показала, как она с детьми готовится к Новому году.

Так, в своем Instagram Камалия разместила несколько фото, на которых она позирует со своими двумя детьми под новогодней елкой.

Фото появились в субботу, 19 декабря, в День Святого Николая, и она поздравила своих фолловеров с этим праздником.

Сообщалось, что самая богатая певица Украины Камалия после тяжелой болезни сразила наповал горячим образом.

На фото артистка предстала в роскошном образе роковой соблазнительницы. На ней белое платье с запахом, крупным поясом и свободными рукавами. Главной изюминкой образа стало глубокое декольте певицы, в котором видно даже очертание ее белья.

Напомним, Никитюк подалась в певицы и готовится к дуэту с настоящей звездой

А еще Politeka писала, что дочка самой богатой певицы Украины ошарашила выходкой в маминых соцсетях

Также Politeka сообщала, что самая богатая певица Украины показала свой "капитал" в прозрачном платье



