Не все прошло как надо

Самая богатая певица Украины Камалия показала, как отмечала Новый год в компании семьи и гостей в своем роскошном замке

Звезда поделилась праздничными кадрами на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото и видео можно увидеть, что артистка не пожалела ничего, чтобы сделать ночь по-настоящему сказочной для своих дочерей-близняшек Мирабеллы и Арабеллы. Так, певица пригласила актеров в костюме Деда Мороза и Снегурочки, чтобы они развлекали девочек. Впрочем, Снегурочка разочаровала звезду своим неподходящим к праздничной атмосфере образом: она пришла в кроссовках и без традиционной прически или головного убора.

«Долгожданная встреча с дедом Морозом. Было весело. К сожалению Снегурочка подвела. Но слава Богу дети больше были заняты с дедушкой Морозом и даже не обратили внимание на Снегурочку, которая видимо не ту сказку почитала», - написала звезда под видео, на котором можно увидеть, как веселятся ее дочери.

Камалия также опубликовала фото, на котором можно увидеть роскошное убранство их с мужем резиденции, а также всю семью и гостей.

«Друзья, с Новым 2021 годом! Пускай сбываются все мечты и обходят стороной проблемы, и даже коронавирус. Крепкого здоровья и чудес! С любовью, Ваша Камалия», - обратилась певица к поклонникам.

Фанаты звезды также принялись ее поздравлять.

«Две принцесски хорошенькие, С Новым Годом!», «С Новым годом счастья в ваш дом», «Вы достойны лучшего!», «Какой прекрасный праздник!!! Чудесные девочки -красавицы, умницы, эмоциональные, добрые!», - пишут люди.

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия поразила домашним видео на фоне огромной елки.

Как сообщала Politeka, Камалия со слезами на глазах обратилась к украинцам из Института рака, ошарашив заявлением.

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины показала, что такое роскошь в платье со смелыми вырезами.