Известная певица Камалия, которая уже много лет замужем за бизнесменом Мохаммадом Захуром, приоткрыла завесу тайны своей жизни

Артистка считается самой богатой певицей Украины, она вместе с мужем воспитывает двух дочерей, и, кажется, в жизни певицы не должно происходить ничего плохого, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Камалия рассказала, что, по традиции, она вместе с семьей, на новый год загадала желания. Звезда очень хотела в этом году всем здоровья, но сбылось это не совсем.

Семья артистки в 2020-м году переболела китайским вирусом, а также самой певице пришлось посетить Институт рака, о чем свидетельствовал пост в Фейсбуке.

В небольшом интервью программы "Зірковий шлях" звезда рассказала, что сейчас у нее все хорошо, но пока она не готова говорить на тему рака.

"Со слезами на глазах звезда отмечает - не готова вдаваться в подробности. Впрочем, обещает - обязательно даст отдельное интервью, чтобы его услышала каждая женщина", - говорится в посте.

Так, Камалия планирует позже обратиться к украинкам, ведь главное, на какой стадии находится болезнь, и нужно следить за своим здоровьем.

За четыре часа видео собрало почти 7000 просмотров и немного комментариев.

"🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏пусть Господь хранит", "Я одного не могу понять, если она не готова пока говорить об онкологических проблемах или о том, что она делала в онкоцентре, то ЗАЧЕМ писать этот пост в интернете? Неужели все для пиара?", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Камалия позировала в шикарном платье с открытыми плечами и без белья. Образ певица дополнила смарт-часами и стильными серьгами. Девушка стояла на фоне ленты с подарками и говорила скороговорку.

"Ой собирала Мариетта маргаритки на горе", - подписала звезда кадры.

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия позажигала с Сумской в дерзких образах: "Как же я соскучилась".

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины в платье с огромным декольте оконфузилась на камеру: "Ой собирала...".

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины показала своих дочерей-близняшек и взмолилась о помощи: "Прошу...".