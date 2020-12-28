Самая богатая певица Украины Камалия покорила образом в роскошном белом платье
Звезда поделилась новыми стильными фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.
Певица приняла участие в модном показе украинского дизайнера Екатерины Чепак, которая создает вечерние и свадебные платья. Камалия вышла на подиум в одном из нарядов новой линейки, умело продемонстрировав его красоту.
Так, на фото певица позирует в длинном белом платье с оригинальным вырезом на декольте и юбке, а также шлейфом и многочисленными блестками. В таком наряде певица выглядит по-настоящему роскошно и женственно.
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Поклонники исполнительницы не смогли сдержать чувств после новых фото.
«Королева», «Платье - супер!», «Шикарная», «Нереально красивая!», «Принцесса-лебедь», «Очень красивая», «Какая же Вы красивая, роскошная, прекрасная, фото нереально крутые», «Какая фигура», «Эталон женщины - это Вы Камалия», «Снежная королева! Офигенное платье!», «Очень красивая Камалия!», «На мой взгляд, этот наряд однозначно один из лучших, что я видела!», «Я под впечатлением, а что говорить о мужском поле. Очень красиво!», «Камалия, вы такая красивая!!!!!!! А платье так подчеркивает Вас!», «Очень женственный наряд!!», - пишут люди в комментариях.
Напомним, самая богатая певица Украины Камалия позажигала с Сумской в дерзких образах: "Как же я соскучилась".
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