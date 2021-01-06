Самая богатая певица Украины Камалия Захур в канун Рождества показала себя и свою семью в «королевских» образах

Знаменитость поздравила своих поклонников в новом посте в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

«Молюсь за мир в родной Украине. Пускай люди на всей планете смогут преодолеть коронавирус. Добра и благополучия в каждом доме!», - написала певица.

Она также поделилась атмосферным семейным фото. На снимке Камалия позирует со своим мужем, миллиардером Мохаммадом Захуром, и дочерьми-близняшками Мирабеллой и Арабеллой. Семейство позирует в своем роскошном особняке на фоне украшенной елки.

При этом, мать с дочками по случаю приближающегося праздника нарядились в бальные платья в бело-серебристых цветах. Их головы украшают сверкающие тиары, благодаря которым они выглядят как королева и две принцессы.

Поклонники Камалии тут же отреагировали на ее пост.

«С Рождеством вас, Камалия! Мира и благодати вашей семье!», «Камалия! С Рождеством Вас! Будьте счастливы и здоровы!», «С наступающим волшебным праздником!!», «С Рождеством Вас! Вы невероятно красивые! Вашу всю семью тоже!», «Девочки - очень на папу похожи», «Милая Камалия! Поздравляю Вашу невероятно прекрасную семью с Рождеством Христовым! Счастья, мира, любви, радости!», «Пусть Рождественские желания сбудутся!», - пишут люди.

Напомним, самая богатая певица Украины устроила для дочерей-близняшек праздник, но все испортила Снегурка: «К сожалению…».

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины Камалия поразила домашним видео на фоне огромной елки.

Также Politeka писала, что Камалия со слезами на глазах обратилась к украинцам из Института рака, ошарашив заявлением: "Не готова...".