Самая богатая певица Украины Камалия впечатлила поклонников, обратившись к ним в образе королевы

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

"Как говорят: старый Новый год - ещё один повод для объятий❤️ Поздравляю, друзья", - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Камалия позирует в короне и соблазнительном платье с декольте, а рядом возле нее можно заметить ее мужа – бизнесмена Мохаммада Захура. Поклонники были в невероятном восторге от увиденного, о чем говорит происходящее в комментариях.

"Шикарно выглядите", "непревзойденный вид", "красивая пара", "вау, какие вы красивые", "будьте счастливы! Живите в достатке и радуйтесь жизни", - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, самая богатая певица Украины Камалия покорила образом в роскошном белом платье

Певица приняла участие в модном показе украинского дизайнера Екатерины Чепак, которая создает вечерние и свадебные платья. Камалия вышла на подиум в одном из нарядов новой линейки, умело продемонстрировав его красоту.

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия позажигала с Сумской в дерзких образах: "Как же я соскучилась".

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины в платье с огромным декольте оконфузилась на камеру.

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины показала своих дочерей-близняшек и взмолилась о помощи.