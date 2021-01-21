Певица Камалия, которая замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром, растрогала неожиданным постом
Как передает Politeka.net, 43-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивные кадры, на которых предстала вместе с покойным украинским fashion-
Безутешная Камалия, которую с Ермаковым связывает много теплых моментов, излила душу в своем посте. Несмотря на тяжелую болезнь дизайнера, его смерть все же стала неожиданностью.
"Это последнее наше фото с Серёжей... Как будто частичку души у меня оторвали😭! На днях собиралась приехать к Серёже, столько было планов на будущее! Хотели обсудить будущий показ и мои новые образы... Пожарить шашлык по нашей общей традиции, посидеть за столом, поговорить о жизни. Он так любил жизнь и творил, не останавливаясь, не смотря на болезнь и трудные обстоятельства! Друг мой, как же мне тебя будет не хватать! Ты навсегда останешься в моём сердце и в своих творениях! Царствие тебе небесное! Вечная память! Люблю! И буду всегда любить!", - не сдержала эмоций Камалия.
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О смерти Ермакова стало известно 20 января. Ему было всего 48 лет, он болел диабетом и в последние годы жизни тремительно терял зрение, а также передвигался на инвалидной коляске.
Пользователи поддержали Камалию в комментариях:
"Посмотрела Сергея страницу, просто гений, такую красоту мог творить только Мастер! А какие он душевные и искренние слова пишет о женщинах почти под каждой фото..."
"Царствие небесное... Пересекались на показах с Серёжей несколько раз... талантливый человек... очень жаль"
"🙏как жаль, так трогательно"
"Камалия, вы терзаете сердце, он в лучшем мире, так надо для жизни дальше... у всех были свои истории с Сергеем и каждый сбережет в сердце долю тепла, подаренную им. Надо держаться и идти дальше, земля пухом, Сергей 🙏"
Напомним, что Камалия превратилась в королеву и засветила своих близняшек-принцесс: "Очень похожи на...".
Также Politeka писала, что Камалия в образе королевы показала, что такое роскошь: "Еще один повод для…".