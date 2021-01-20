Звезда не может прийти в себя

Известная певица Камалия, которая уже много лет замужем за бизнесменом Мохаммадом Захуром, поделилась информацией о личном горе

Артистка удивила своих поклонников новостью о трагедии, передает Politeka.net. Камалия разместила в своем Инстаграм черно-белое фото со своим другом.

На снимке шикарная блондинка приобняла своего друга дизайнера Сергея Ермакова. О смерти последнего стало известно сегодня, 20 января.

Известно, что дизайнеру было 48 лет, он болел диабетом и последние годы жизни передвигался на инвалидной коляске.

По словам певицы и телеведущей Анжелики Рудницкой, модельер практически потерял зрение, но не терял желания творить и работать.

В своем посте, вышеназванная Камалия, кажется не может прийти в себя от трагической новости.

"Сережа, дорогой, как же так?.. Ты навсегда останешься жить в твоих шедевральных творениях. Царство небесное, Друг🕯🙏", - написала артистка.

За две минуты пост собрал немного комментариев.

"Я даже не знала что это произошло ((( Очень жаль, очень ((( Царство Небесное🙏😭", "Да,очень жаль,тяжёлая у него была жизнь,хоть и красочная...", - написали пользователи сети.

Напомним, Сергей Ермаков завоевал статус культового украинского дизайнера.

Модельер шил наряды не только для Камалии, но и для Светланы Лободы, Дашы Астафьевой, Надежды Мейхер и других знаменитостей.

Творчество украинского кутюрье ценили зарубежные fashion-гуру, такие как Жан-Поль Готье и Вячеслав Зайцев.

Напомним, что Камалия превратилась в королеву и засветила своих близняшек-принцесс: "Очень похожи на...".

Как сообщала Politeka, Камалия не сдержала эмоций, увидев способности своих дочерей-близняшек: «Как же выросли…».

Также Politeka писала, что Камалия в образе королевы показала, что такое роскошь: "Еще один повод для…".