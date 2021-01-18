Самая богатая певица Украины Камалия показала, как развлекается с красавицами-дочками
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 43-летняя певица поделилась фотографиями с отдыха. На снимках красотка позировала в белоснежном костюме для лыжников. На некоторых фото Камалия позировала с дочками-близняшками Мирабеллой и Арабеллой. На других стояла на лыжах самостоятельно, демонстрируя красивую осанку.
Судя по фото, Камалия отправилась с дочками покорять спусковые горки Буковеля. 7-летних красоток певица решила приучить к экстремальному виду спорта.
«Благодарю тренеров курорта @bukovel лыжной школы. Огромное спасибо за терпение, профессионализм и всегда хорошее настроение!», - подписала фото певица.
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В комментариях красотке оставили массу отзывов.
«Прекрасная олимпийская команда!», «костюм шикарен) сидит просто бомба», «Очаровательна», - пишут пользователи сети.
Как известно, Камалия – жена британско-пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура, который является миллионером. Именно поэтому артистку прозвали самой богатой певицей, ведь ее семья обладает огромным состоянием. В браке пара уже более 17 лет.
Ранее мы писали, что Камалия отправилась отдыхать на украинский курорт из-за китайского вируса. Судя по постам артистки, ее семья не привыкла отдыхать в Украине. Однако Камалия призналась, что условия отдыха в Карпатах ее приятно удивили.
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