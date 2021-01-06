Найбагатша співачка України Камалія Захур напередодні Різдва показала себе і свою сім'ю в "королівських" образах
Знаменитість привітала своїх шанувальників в новому пості в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
"Молюся за мир в рідній Україні. Нехай люди на всій планеті зможуть подолати коронавірус. Добра і благополуччя в кожному будинку!",- написала співачка.
Вона також поділилася атмосферним сімейним фото. На знімку Камалія позує зі своїм чоловіком, мільярдером Мохаммадом Захуром, і дочками-близнючками Мірабеллою і Арабеллою. Сімейство позує в своєму розкішному особняку на тлі прикрашеної ялинки.
При цьому, мати з доньками з нагоди свята вбралися в бальні сукні в біло-сріблястих кольорах. Їх голови прикрашають блискучі тіари, завдяки яким вони виглядають як королева і дві принцеси.
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Шанувальники Камалії тут же відреагували на її пост.
"З Різдвом вас, Камалія! Миру і благодаті вашій родині!", "Камалія! З Різдвом Вас! Будьте щасливі і здорові!", "З наступаючим чарівним святом!!", "З Різдвом Вас! Ви неймовірно красиві! Вашу всю сім'ю теж!", "Дівчатка - дуже на тата схожі", "мила Камалія! Вітаю вашу неймовірно прекрасну сім'ю З Різдвом Христовим! Щастя, мира, любов, радості!", "Нехай Різдвяні бажання збудуться!",- пишуть люди.
Нагадаємо, найбагатша співачка України влаштувала для дочок-близнят свято, але все зіпсувала Снігурка: «На жаль...».
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