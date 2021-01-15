Найбагатша співачка України Камалія Захур показала, як підросли її дочки, поділившись веселими сімейними фото

Як повідомляє Politeka.net, зірка показала нові кадри зі свого відпочинку на українському гірськолижному курорті.

Цього разу на знімках вона позує зі своїми доньками - 7-річними двійнятами Мірабеллою і Арабеллою. Мати і дочки вибрали схожі білі лижні костюми з чорною обробкою. Вони із задоволенням катаються по схилу і валяються в снігу всі разом.

Камалія зазначила, що за останній час її дочки помітно підросли.

"Як же виросли мої дівчата... А як навчилися кататися на лижах", - написала співачка в підписі до знімків.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Красуні в красі! Чудесного відпочинку в прекрасному настрої", "ви хороші батьки, чудові у вас дівчатка", "дівчатка у Вас чудові!", "Камалія, які прекрасні! Добре відпочити! Принцеси", "Три квіточки мама і доньки", "щоб на радість батькам росли", "приємного відпочинку!",- пишуть люди.

Раніше Камалія писала, що в цьому році пандемія змусила їх з сім'єю відправитися в Карпати.

За словами Камалії, умови відпочинку на українському гірськолижному курорті їх приємно здивували.

"Це ще не Європа, але не дуже далеко", - написала Камалія.

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