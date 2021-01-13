Найбагатша співачка України Камалія вразила шанувальників, звернувшись до них в образі королеви

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Як кажуть: Старий Новий рік - ще один привід для обіймів❤️ Вітаю, друзі", - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Камалія позує в короні і спокусливій сукні з декольте, а поруч біля неї можна помітити її чоловіка – бізнесмена Мохаммада Захура. Шанувальники були в неймовірному захваті від побаченого, про що говорить те, що відбувається в коментарях.

"Шикарно виглядаєте", "неперевершений вигляд", "красива пара", "вау, які ви красиві", "будьте щасливі! Живіть в достатку і радійте життю", - пишуть вони.

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Співачка взяла участь у модному показі українського дизайнера Катерини Чепак, яка створює вечірні та весільні сукні. Камалія вийшла на подіум в одному з нарядів нової лінійки, вміло продемонструвавши його красу.

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