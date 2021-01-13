Найбагатша співачка України Камалія вразила шанувальників, звернувшись до них в образі королеви
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Як кажуть: Старий Новий рік - ще один привід для обіймів❤️ Вітаю, друзі", - йдеться в повідомленні.
На опублікованій фотографії Камалія позує в короні і спокусливій сукні з декольте, а поруч біля неї можна помітити її чоловіка – бізнесмена Мохаммада Захура. Шанувальники були в неймовірному захваті від побаченого, про що говорить те, що відбувається в коментарях.
Лобода програла поруч з красунею-мамою в купальнику, кадри з відпочинку: "Молодшою за доньку виглядає"
Нікітюк перейшла межу дозволеного, показавши себе у прозорій білизні: "Хочемо Лесю в "Холостячці"
Полякова, витираючи "сльози", покаялася перед Фреймут, Каменських і Монатіком: "Накликала, вибачте друзі!"
Еллерт довів Мішину до істерики, що не показали глядачам "Холостячки": "Всю групу на вуха підняла"
Раптово обірвалося життя знаменитого російського актора-красеня: ним захоплювалися мільйони, подробиці
"Шикарно виглядаєте", "неперевершений вигляд", "красива пара", "вау, які ви красиві", "будьте щасливі! Живіть в достатку і радійте життю", - пишуть вони.
Як ми розповідали до цього, найбагатша співачка України Камалія підкорила образом у розкішній білій сукні
Співачка взяла участь у модному показі українського дизайнера Катерини Чепак, яка створює вечірні та весільні сукні. Камалія вийшла на подіум в одному з нарядів нової лінійки, вміло продемонструвавши його красу.
Нагадавши, найбагатша співачка України Камалія позажигала з Сумською в зухвалих образах: "Як же я скучила".
Як повідомляла Politeka, найбагатша співачка України в сукні з величезним декольте осоромилася на камеру: "Ой збирала...".
Також Politeka писала, що найбагатша співачка України показала своїх дочок-близнючок і благала про допомогу: "Прошу...".