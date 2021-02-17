Публика подразнила оскандалившуюуся певицу Олю Полякову - страсти никак не улягутся
Как передает Politeka.net, 33-летняя артистка у себя микроблоге в Инстаграм высказалась о еще одной звезде, своем коллеге в шоу "Маска" Олеге Виннике.
На днях Полякова сделала пост в честь Дня святого Валентина, заодно поздравив с днем рождени своего друга продюсера Михаила Ясинского. Один из подписчиков не преминул воспользоваться случаем, в свете последних событий, и поинтересовался у острой на язык Оли, стоит ли ждать от нее каких-нибудь выпадов в сторону Винника.
"Когда нах пошлешь Винника?🤣🤣🤣 это лучше чем Кароль. Вас и так осталось три калеки🤢", - "подкололи" артистку, на что та невозмутимо ответила: "Нельзя, то святе!😂". Так что, как видим, обидеть любимца "волчиц" у певицы не хватит духу.
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В Сети до сих пор смакуют скандал, произошедший недавно между Тиной Кароль и Олей Поляковой. Последняя во время одного из эфиров шоу "Маска" назвала Тину "известной плакальщицей на похоронах", за что тут же была "заклевана" в за это опрометчивое высказывание. Позднее Оля оправдалась, публично попросив прощения у Тины, и объяснила, что имела ввиду ее грустный репертуар, а не, не дай бог, трагедию в личной жизни (у Кароль, как известно, умер супруг из-за рака).
На одной Тине язвительная Оля не остановилась. Чуть погодя она наступила на те же грабли, только в этот раз под "каток" попала певица Камалия.
Гадая с DZIDZIO, кто из знаменитостей может скрываться под одним из костюмов на "Маске", Оля прошлась по фигуре певицы: "Камалия? Да ну, она здоровая, грудастая, с ногами здоровыми, толстыми... Посмотри на эту!".
Напомним, конфликт между заплаканной Кароль и Поляковой вышел на новый уровень, в "Маске" не смолчали: "Жаль..."
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