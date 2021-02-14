Певица Оля Полякова поздравила своего близкого человека с праздником
Как передает Politeka.net, снимками и трогательным постом артистка поделилась на своей страничке в Instagram.
Именником оказался Михаил Ясинский - продюсер и близкий друг Ольги Поляковой.
"Мишарик! Так случилось тебе родиться в день, в который, все влюблённые выкладывают фотки со своей парой,а я выкладываю с тобой, но не только потому, что у тебя день рождения, хотя у тебя он, и я желаю тебе всего самого лучшего, а ещё и потому что ты в некотором смысле тоже моя пара, с тобой мы так много прошли и достигли, что я считаю тебя не только моим другом, партнером, соратником, советчиком, защитником, но и частью своей семьи!", - написала певица в подписи к ряду снимков, на которых они вместе.
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Столь атмосферные фото не остались без внимания поклонников Ольги, а некоторые даже ошибочно допустили, что на снимках ее муж.
"Обалдеть! Какая вы красотка! Мужу не страшно показать этот пост?)", "Неугомонная Оля", "Новый хахаль", "Я думала, что это ваш муж", - писали в комментариях под постом.
Стоит напомнить, во время одного из выпусков шоу "Маска" Ольга Полякова назвала Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах". Из-за чего разгорелся скандал.
Напомним, конфликт между заплаканной Кароль и Поляковой вышел на новый уровень, в "Маске" не смолчали.
Как сообщала Politeka, слетевшая с катушек Полякова после Кароль нашла себе новую жертву в украинском шоу-бизнесе.
Также Politeka писала, что Полякова ворвалась на колбасный завод и показала, чем кормят украинцев.