Співачці Камалії "дісталося" від Олі Полякової, яка, мабуть, ще не вгамувалася після скандалу з Тіною Кароль

Як передає Politeka.net, в останньому випуску шоу "Маска" 37-річна Полякова, яка є однією із зіркових детективів, обговорюючи учасницю проекту, дозволила собі дати характеристику зовнішнім даним 43-річної Камалії.

Так, гадаючи з DZIDZIO, хто зі знаменитостей може ховатися під одним з костюмів, гостра на язик Полякова не втрималася від необачного коментаря. Той припустив, що під маскою ховається Камалія, на що колега тут же заперечила: "Камалія? Та ну, вона здорова, грудаста, з ногами здоровими, товстими... Подивися на цю!"

Камалія ще ніяк не відреагувала на подібний випад Полякової.

Тим самим, Оля наступила на ті ж граблі. Днями вона засвітилася в подібному скандалі, коли не втримавши язика за зубами, назвала Тіну Кароль "відомою плакальницею на похоронах". На неї тут же посипалися гнівні коментарі від фанатів Тіни.

Олі нічого не залишалося, як принести свої вибачення і пояснити, що вона мала на увазі сумний репертуар артистки, а не її особисту трагедію (смерть чоловіка Євгена Огіра через рак).

На відміну від Камалії, Кароль дала відсіч "грубій" Поляковій.

"polyakovamusic ти була права. Я буду плакати про нас, про нього все життя, а жити, життя заради сина! Але не на похоронах, а за здоров'я і за силу висоти в близькості споріднених душ! Моя ти дорога", - звернулася вона до Олі.

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