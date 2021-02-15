Известная певица Оля Полякова удивила откровением о работе с психотерапевтом

После нескольких скандальных историй, в которых Оля Полякова засветилась, говоря нелестные слова в адрес Тины Кароль и Камалии, звезда в своем Instagram решила обратиться к поклонникам и хейтерам с необычным признанием, пишет Politeka.net.

Оля Полякова записала необычное видео, в котором раскрыла причины своих склонностей к тому, чтобы говорить "гадости". На видео певица, раскачиваясь из стороны в сторону, говорит о том, что у нее есть застарелая проблема - она постоянно обсуждает звезд. При этом звезда добавляяет, что уже давно наняла психотерапевта, который работает над этой огромной проблемой звезды. После этого Полякова показала прямое включение с якобы настоящим доктором, которым оказался известный юморист Евгений Сморигин.

Поклонники певицы в этот момент смогли понять, что данное видео - это своеобразный юмор, в котором певица открыто говорит о своем характере.

После якобы серьезных обсуждений проблемы с "доктором" Оля Полякова решается позвонить певице Камалии, которую она недавно оскорбила, указав на комплекцию ее тела.

"Камалия, я просто сказала, что у тебя толстые ноги...Они не толстые. У тебя толстые руки!",- говорит ОляПолякова во время имитированного разговора с оскорбленной звездой.

Позже "доктору" Сморигину на телефон поступил звонок от якобы Тины Кароль, которая недавно услышала в свой адрес слова о "плакальнице".

Оказалось, что целью Оли Поляковой было показать этим видео, что она является такой, какая есть, и меняться не собирается. Поскольку не боится хейтеров и уверена, что преданные поклонники все равно придут на ее концерты.

"Я такая, какая я есть. Где-то грубая, дерзкая, неадекватная, больная на голову, наглая. Разная, всякая, на любой вкус! Но я такая, какая есть,- говорит Полякова и добавляет, что те, кто не может воспринимать характер и манеры певицы, могут не смотреть на нее, поскольку она не обязана нравиться всем. К тому же ее путь к славе был настолько тернистым и тяжелым, что звезде теперь все равно.

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"Мне на хейт вообще наплевать, понимаете? Ведь для кого-то я честная, прямая, откровенная, искренняя и настоящая. Говорю то, что думаю. Могу ошибаться, но умею признавать свои ошибки. Могу искренне извиниться - и также искренне могу извинить и простить. Я - здесь и сейчас, такая, как есть. Думаю, что здесь у меня больше людей, которые могут отличить фальшь от искренности, а пиар от правды. И этих людей мне будет достаточно, чтобы собрать десятки тысяч на своих концертах и поднять рейтинги шоу, в которых я участвую. А кому не нравится - идите поплачьте",- заявила Полякова.

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