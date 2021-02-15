Тина Кароль после скандала с Ольгой Поляковой рассказала, что чувствует по этому поводу

Оля Полякова в эфире шоу "Маска" назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах". Через некоторое время украинская певица Тина Кароль призналась в интервью для Russell Blog, как относится к Оле Поляковой.

Знаменитость заявила, что узнала о скандальной фразе Поляковой после того, как увидела на ее странице в Instagram извинения. Как утверждает Кароль, она не держит зла на артистку и не восприняла ее фразу всерьез.

"Мы переписывались до этого, она мне дарила цветы на день рождения. Я к ней хорошо отношусь, и сегодня тоже. Это бесконтрольность языка, неслучайная случайность с ней", – рассказывает певица.

Кроме того, Кароль призналась, что намеренно использовала Полякову для промо своего клипа. По словам певицы, она считает справедливым то, что артистка стала участницей рекламной компании ее новой песни "Скандал".

"Никто не знает меры печали и горя. Мой репертуар печальный или веселый – это вообще только мое решение. "Плакальщица на похоронах" – это страшно, это горе, это печаль. Знать путь и пройти его – разные вещи", – поведала Тина в интервью.

Виновниками скандальной фразы Кароль считает телеканал "Украина", которые выпустили курьезный фрагмент с Поляковой в эфир. По словам певицы, они "опозорились и пробили дно".

Напомним, что Полякову затравили из-за унижений Кароль, звезде пришлось извиниться.

Как сообщала Politeka, заплаканная Тина Кароль ответила хамовитой Поляковой, напугав мрачным видом.

Также Politeka писала, что Кароль впервые рассказала, с кем отправилась путешествовать по Африке.