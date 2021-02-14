Популярная украинская певица Тина Кароль впервые прокомментировала ситуацию с Ольгой Поляковой

Тина Кароль впервые прокомментировала скандал с Олей Поляковой впервые после того, как артистка назвала Тину «плакальщицей на похоронах». Несмотря на то, что Полякова якобы попыталась извиниться, скандал не утих и звезда проигнорировала дальнейшее развитие ситуации.

Тина Кароль же, оказавшаяся задетой за живое, решила объясниться и рассказала, что её выход клипа и ситуация со звездой было стечением обстоятельств.

"Я думаю Оли не прикольно, мне кажется. Она не хлопает в ладоши дома, честно. Это бесконтрольность языка, не случайная случайность с ней. А показать такое в эфире — это пробить дно. Ребята, это позор. Вы показываете, что такое возможно. Это дно! В целом я разволновалась, что я чувствую, что вся страна обо мне говорит. Я стала это ощущать. Тронуло ли меня это? Меня это не тронуло. Мне было все равно! ", - честно сказала звезда, цитируют интервью звезды поклонники «ФанТины».

«Не урыла и даже не закопала , а просто разнесла; нижайший поклон и бесконечная любовь❤️; Ну, я думала, куда уже ниже опуститься Полякова, но вчера она своим прямым эфиром пробила очередное дно, причём в компании с Евгением Сморыгиным; А нет, Оля всё таки "хлопает в ладоши" по вчерашнему эфиру было видно; сильная и мудрая девочка❤️Хлопаю стоя, это я говорю не как фанатка, а как обычный человек👏».

Отметим также, вышедший сингл стал первым треком из будущего альбома исполнительницы. Главным содержанием песни "Скандал" Тина называет освобождение от собственных преград. Сама Тина заявила: она не боится критики, это ведь делает ее лучше и сильнее.

«Это феминистка, сильная, своенравная, танцевальная, немного агрессивная. Все потому, что девушка знает себе цену», - комментируя клип, сказала звезда.

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