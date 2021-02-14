Известная певица Камалия, которая уже много лет замужем за бизнесменом Мохаммадом Захуром, показала, насколько счастлива

Самая богатая блондинка Украины поделилась фото, излучающим любовь, передает Politeka.net.

Артистка часто показывает, насколько счастлива со своим мужем. Этот раз не стал исключением.

Камалия в честь Дня влюбленных разместила снимок в своем Инстаграм. Певица предстала в наряде на бретельках, а ее супруг в клетчатом пиджаке и рубашке.

Влюбленные прижались друг к другу и улыбались.

"Поздравляю с праздником самого прекрасного, самого нежного и в то же время самого сильного чувства в мире ❤️ Любите и будьте любимы! Happy Valentine’s Day😘", - написала Камалия.

За три часа пост собрал более полторы тысячи лайков и много комментариев.

"Камалия,вы и в праздник и без него- счастливая,любящая друг друга пара.Счастья вам и всем влюбленным❤️", "Ну, какая же Вы красивая,слов нет!!!!!С праздником Вас❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍Любви ,счастья ещё больше!!!!!", "Дорогие мои Камалия и Захур !Любви Вам на всю долгую ,бесконечную жизнь !", "Счастливого дня влюбленных!❤️❤️❤️", "Спасибо большое. 😊Вас тоже с праздником. Любви и счастья! ❤️❤️", "Круто с такой причёской 🔥🔥❤️❤️", "Взаимно с днем влюбленных 🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️", "Поздравляем вашу пару с праздником!!! Счастья", "Вы шикарны😍 с праздником🙌", "С праздником вас!!!!! Будьте счастливы!!!!!!💓💓💓💓💓💓💓", - написали пользователи сети.

Напомним, самая богатая певица Украины похвасталась успехами дочек-близняшек: «Прям захотелось так…».

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