Известная украинская певица Камалия показала как ее дочки – близняшки Мирабелла и Арабелла покоряют горнолыжную трассу

В этом году в связи с карантином самая богатая певица Украины со своей семьей осталась отдыхать на родине вместо поездки на заграничный курорт. Впрочем, это не помешало им весело провести время друг с другом. На новом видео в своем Инстаграм, Камалия поделилась кадрами этого досуга, пишет Politeka.net.

В ролике певица показала успехи своих семилетних дочерей, которые несмотря на свой юный возраст уже вовсю катаются на лыжах. Судя по комментариям, девочки покорили довольно сложную для любителей трассу.

Поклонники певицы бурно отреагировали на ее пост.

«Какие умнички», «Умнички, мамины красавицы», «Как круто прям аж мне захотелось так научиться... вы супер», «Буковель покорён, теперь пора покорять Куршевель! Или это уже пройденный этап?!», «Просто крутяк», «Сказочно! Тоже досмотрела до конца very nice», «Молодцы! Как хорошо, глаза не могла оторвать досмотрела до конца», «Ничего себе) я до сих пор эту трассу объезжаю», «Камалия, мне так нравятся ваши фото, видео, и клипы где вы все с семьёй», - пишут люди.

Напомним, Камалия ответила на критику Оли Поляковой в шоу "Маска": "Не ожидала, что...".

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины поставила на место хамку Полякову после унижений на шоу «Маска»: «Не ожидала, что…».

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины похвасталась успехами одной из дочек-близняшек в модельном бизнесе: "Все в маму".