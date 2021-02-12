Известная украинская певица Камалия ответила на критику Оли Поляковой в шоу "Маска"
Оля Полякова, во время обсуждения фигуры героя в шоу, заявила, что она не может принадлежать Камалии, потому что "Камалия - сис**тая, огромная и с большими ногами".
Реакция Камалии не заставила долго ждать.
"Для меня самое важное - то, какой видит меня мой любимый муж и какой пример я подаю собственным детям. Все остальное меня не волнует. Единственное что - я не ожидала, что взрослая женщина и мать двоих дочерей может заниматься буллингом", - резко ответила Камалия.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Фаворитка "Голосу країни" призналась, что у нее было с Монатиком на "Х-Факторе": "Мы с первых дней стали..."
Беременная жена Павлика показала, что у нее подрос не только живот: «Это все результат моих…»
Известная красотка повесилась в 18 лет, отец в слезах рассказал о трагедии: "Я хочу снова обнять тебя..."
Дан Балан нашел свое место рядом с Тиной Кароль, мечты начинают сбываться: "Свадебный портрет"
Ранее мы сообщали, безутешная Камалия показала в Инстаграм последние фото с Ермаковым.
"Как будто частичку души у меня оторвали😭! На днях собиралась приехать к Серёже, столько было планов на будущее! Он так любил жизнь...", - звезда растрогала своими словами.
Напомним, что Камалия превратилась в королеву и засветила своих близняшек-принцесс: "Очень похожи на...".
Также Politeka писала, что Камалия в образе королевы показала, что такое роскошь: "Еще один повод для…".