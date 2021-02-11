Украинская певица Камалия, которая замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром, ответила на оскорбления Ольги Поляковой

Как передает Politeka.net, в одном из эфиров шоу «Маска» Полякова обидела сразу двух коллег. Тину Кароль артистка назвала «главной плакальщицей на похоронах», а в сторону Камалии отпустила некрасивые комментарии по поводу внешности.

В процессе обсуждения Полякова отметила, что Камалия «здоровая, грудастая, с ногами здоровыми, толстыми». Певица отреагировала на выпад коллеги, отметив, что не ожидала такого. В комментарии изданию «Гордон» она отметила, что для нее важно только мнение любимого мужа.

«Не ожидала, что взрослая женщина и мать двоих дочерей может заниматься буллингом», – подчеркнула Камалия.

Стоит отметить, что скандал с Поляковой набирает обороты. Несмотря на то, что Ольга записала видеообращение с извинениями, адресованными Тине Кароль, зрители обрушились на нее волной хейта.

Добавим, что шоу «Маска» только началось. Всего в украинской адаптации американского формата The Masked Singer запланировано 12 эпизодов. Полякова уже обратилась к операторам монтажа по поводу того, чтобы они вырезали провокационные комментарии. Не исключено, что за 12 эпизодов Полякова успела обидеть многих.

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