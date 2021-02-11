Украинская певица Камалия, которая замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром, ответила на оскорбления Ольги Поляковой
Как передает Politeka.net, в одном из эфиров шоу «Маска» Полякова обидела сразу двух коллег. Тину Кароль артистка назвала «главной плакальщицей на похоронах», а в сторону Камалии отпустила некрасивые комментарии по поводу внешности.
В процессе обсуждения Полякова отметила, что Камалия «здоровая, грудастая, с ногами здоровыми, толстыми». Певица отреагировала на выпад коллеги, отметив, что не ожидала такого. В комментарии изданию «Гордон» она отметила, что для нее важно только мнение любимого мужа.
«Не ожидала, что взрослая женщина и мать двоих дочерей может заниматься буллингом», – подчеркнула Камалия.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Надя Дорофеева пригрозила Дантесу разводом, всплыли неожиданные детали: "Если муж..."
Елена Кравец из "Квартал 95" растаяла рядом с мужем-красавцем, редкое фото: "Счастливые и влюбленные"
Скромницу Шоптенко из "Танців з зірками" не узнать после манипуляций с лицом: "Слишком..."
В России пропал звезда фильма «Афоня» Куравлев, друзья актера бьют тревогу: «Он в трауре после…»
Стоит отметить, что скандал с Поляковой набирает обороты. Несмотря на то, что Ольга записала видеообращение с извинениями, адресованными Тине Кароль, зрители обрушились на нее волной хейта.
Добавим, что шоу «Маска» только началось. Всего в украинской адаптации американского формата The Masked Singer запланировано 12 эпизодов. Полякова уже обратилась к операторам монтажа по поводу того, чтобы они вырезали провокационные комментарии. Не исключено, что за 12 эпизодов Полякова успела обидеть многих.
Напомним, что Камалия похвасталась дорогостоящим подарком от мужа-миллиардера: "Сюрприз просто...".
Как сообщала Politeka, Камалия похвасталась успехами одной из дочек-близняшек в модельном бизнесе: "Все в маму".
Также сообщалось, что дочь Камалии пошла по стопам матери, девочку не узнать: "Чем больше взрослеют, тем...".