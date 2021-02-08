Відома українська співачка Камалія, яка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, показала одну з дочок-моделей

Співачка Камалія напевно шалено пишається своїми дівчатками-близнючками, які вже радують зіркову маму першими успіхами в модельній сфері. Одна з дівчаток, Мірабелла Захур, постала в декількох образах на сторінці своєї мами в соцмережі Instagram, пише Politeka.net.

Камалія показала шанувальникам, наскільки виросла її дочка і яких результатів вже досягла, адже 7-річна дівчинка впевнено йде по стопах своєї зіркової мами.

На знімку, представленому у вигляді колажу з шести знімків, Мірабелла приміряла шість різних образів, пропонуючи дівчаткам її віку як святкові вбрання, так і стильні повсякденні луки. Юна модель показала свої кращі якості і впевнено позувала перед камерою, використовуючи свою харизму і професіоналізм, який, найімовірніше, перейняла від мами, теж нерідко бере участь в модних показах.

Наряди дівчинки являли собою п'ять суконь і один комбінезон, що підійде і для виходу на прогулянку, і для святкового заходу або вечірки. До кожного вбрання передбачалася і спеціальна зачіска: дівчинка позувала і з тугим пучком на потилиці під монохромне плаття, і м'якими розпущеними локонами підвитого темного волосся.

"У вас неймовірно красиві дівчатка", " У вас дівчатка просто красотулички!", "Чудова модель і красуня", " красуня", " Красуні, все в маму"," ви щаслива мама", " вони Розумнички у Вас!!!", "Маленька Леді і східна красуня", " Дівчата у вас супер!!!!!! Класні! Найкращі!!!!!!", "Прекрасна дівчинка!", " Гарненька!!!",- написали фоловери в коментарях до публікації співачки.

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