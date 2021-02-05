Известная украинская певица Камалия, которая замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром, показала одну из дочерей

На фото малышка была в белом платье, а в руке держала корону. Арабелла, так зовут одну из близняшек-дочерей Камалии, стояла возле орхидей и винтажных предметов интерьера. Девочка снималась для одного из популярных глянцев VOGUE. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как же я горжусь моими девчонками! Такие маленькие, и такие взрослые одновременно. Перелистывая Инстаграм, нашла фото Арабеллы. Так приятно, идет по стопам мамы", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Красотка, вся в маму", "Безумно красивая", "роскошная юная леди , достойного успеха", "Красота", "Маленькая фея", "Камалия. Это же превосходно,. прекрасная принцесса", "Нет слов, красота", "Маленькая принцесса", "Чем больше взрослеют, тем красивее становятся, как мама".

Мы писали, что певица Камалия не может отойти от большой личной утраты.

43-летняя звезда потеряла друга, которым был украинский fashion-дизайнер Сергей Ермаков.

"Прошло 9 дней, как тебя нет с нами... Перебираю фото с твоими шедеврами, вспоминаю историю каждого... Такое знаковое платье Бабочка, которым ты предрек мою победу в конкурсе Миссис Мира", - написала звезда.

Напомним, самая богатая певица Украины похвасталась дорогостоящим подарком от мужа-миллиардер

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины после смерти друга поведала о загадочном талисмане

А еще Politeka сообщала, что самая богатая певица Украины безутешна в своем горе



