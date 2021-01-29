Звезда не может прийти в себя

Певица Камалия, которая замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром, не может отойти от большой личной утраты

Как передает Politeka.net, 43-летняя звезда потеряла друга, которым был украинский fashion-дизайнер Сергей Ермаков.

«Прошло 9 дней, как тебя нет с нами... Перебираю фото с твоими шедеврами, вспоминаю историю каждого... Такое знаковое платье Бабочка, которым ты предрёк мою победу в конкурсе Миссис Мира. Костюм-трансформер, в котором я пела, находясь в положении, и который рос вместе со мной. Множество нарядов для концертов, всевозможных мероприятий. Дорогой друг, твоя гениальная фантазия - безгранична!», - написала певица.

Также Камалия показала свои фото в восхитительных платьях, которые создал Сергей Ермаков.

В Сети выражают соболезнования семье и друзьям дизайнера, который умер в 48 лет.

«Очень красивые платья, шедевр… Вы Камалия королева грации, красоты, элегантности... Серёжа талант, царствие ему небесное», «Камалия, какая Преданность! Восхищаюсь Вами! ❤️ Светлая память Сергею!», «Наряды прекрасны! Жаль, что талантливый человек так рано ушел! 😢 Царствия небесного», - пишут в комментариях.

Напомним, что Камалия превратилась в королеву и засветила своих близняшек-принцесс: "Очень похожи на...".

Также Politeka писала, что Камалия в образе королевы показала, что такое роскошь: "Еще один повод для…".