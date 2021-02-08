Известная украинская певица Камалия, которая замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром, показала одну из дочерей-моделей

Певица Камалия наверняка безумно гордится своими девочками-близняшками, которые уже радуют звездную маму первыми успехами в модельной сфере. Одна из девочек, Мирабелла Захур, предстала в нескольких образах на страничке своей мамы в соцсети Instagram, пишет Politeka.net.

Камалия показала поклонникам, насколько выросла ее дочь и каких результатов уже достигла, ведь 7-летняя девочка уверенно идет по стопам своей звездной мамы.

На снимке, представленном в виде коллажа из шести снимков, Мирабелла примерила шесть разных образов, предлагая девочкам ее возраста как праздничные наряды, так и стильные повседневные луки. Юная модель показала свои лучшие качества и уверенно позировала перед камерой, используя свою харизму и профессионализм, который, вероятнее всего, переняла от мамы, тоже нередко участвующей в модных показах.

Наряды девочки представляли собой пять платьев и один брючный вариант, который подойдет и для выхода на прогулку, и для праздничного мероприятия или вечеринки. К каждому наряду предполагалась и специальная прическа: девочка показалась и с тугим пучком на затылке под монохромное платье, и мягкими распущенными локонами подвитых темных волос.

"У Вас невероятно красивые девочки", " У Вас девочки просто красотулички!", "Великолепная модель и красавица", "Красотка", " Красотки, все в маму", "Вы счастливая мама", "Они умнички у Вас!!!", "Маленькая Леди и Восточная красавица", " Девчонки у Вас супер!!!!!! Классные! Самые лучшие!!!!!!", "Прекрасная девочка!", " Хорошенькая!!!",- написали фолловеры в комментариях к публикации певицы.

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