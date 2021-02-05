Відома українська співачка Камалія, яка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, показала одну з дочок

На фото Малятко була в білій сукні, а в руці тримала корону. Арабелла, так звуть одну з близнючок-дочок Камалії, стояла біля орхідей і вінтажних предметів інтер'єру. Дівчинка знімалася для одного з популярних глянців VOGUE. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як же я пишаюся моїми дівчатами! Такі маленькі, і такі дорослі одночасно. Перегортаючи Instagram, знайшла фото Арабелли. Так приємно, йде по стопах мами", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Красуня, вся в маму"," шалено красива"," розкішна юна леді, гідного успіху"," Краса"," Маленька фея", " Камалія. Це ж чудово,. прекрасна принцеса", "Немає слів, Краса", "маленька принцеса", "чим більше дорослішають, тим красивіше стають, як мама".

Ми писали, що співачка Камалія не може відійти від великої особистої втрати.

43-річна зірка втратила друга, яким був Український fashion-дизайнер Сергій Єрмаков.

"Минуло 9 днів, як тебе немає з нами... Перебираю фото з твоїми шедеврами, згадую історію кожного... Таке знакова сукня Метелик, яким ти передрік мою перемогу в конкурсі Місіс світу", - написала зірка.

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