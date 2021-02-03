Найбагатша співачка України Камалія розповіла про дорогі подарунки, якими її балує чоловік-бізнесмен

У своєму інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна" відома співачка, а також актриса Камалія зізналася, яким дорогим подарунком побалував її чоловік, бізнесмен Мохаммад Захур, пише Politeka.net.

За словами зірки Мохаммад Захур побалував її особистим літаком і це стало найдорожчим подарунком дружині від чоловіка. Такий подарунок багатий чоловік зробив Камалії просто так, а не за будь-які заслуги.

Камалія стала володаркою літака перед польотом в Америку, але це було сюрпризом якого вона не очікувала.

"Це було просто так. Сюрприз просто, так. Прилетіли в Америку на особистому літаку",- розповідає зірка.

У той же час її чоловік Мохаммад Захур впевнений, що кохана жінка повинна отримувати подарунки від чоловіка не тільки в святкові дати, як це прийнято в багатьох парах.

"Я вважаю, що жінкам потрібно дарувати весь час, коли можливо, а не тільки ось саме на Новий рік, на Восьме березня, і потім ось на день народження, і все - ти вільний", - коментує свій жест бізнесмен.

Але в зірковій родині іноді бувають і конфлікти, але в основному це трапляється досить рідко. Головною причиною розбіжностей Мохаммад Захур називає те, що він балує дітей, а дружині це не подобається.

Сама Камалія коментує це тим, що вона є досить суворою матір'ю, на відміну від Захура.

"Ну, тому що я більш сувора з ними, а Захур дуже м'який, податливий, він їх балує шалено, просто безмежно балує. А ось я боюся, щоб вони не виросли, як то кажуть, дуже розпещеними. Для мене це важливо", - каже співачка.

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