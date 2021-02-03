Найбагатша співачка України Камалія розповіла про дорогі подарунки, якими її балує чоловік-бізнесмен
У своєму інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна" відома співачка, а також актриса Камалія зізналася, яким дорогим подарунком побалував її чоловік, бізнесмен Мохаммад Захур, пише Politeka.net.
За словами зірки Мохаммад Захур побалував її особистим літаком і це стало найдорожчим подарунком дружині від чоловіка. Такий подарунок багатий чоловік зробив Камалії просто так, а не за будь-які заслуги.
Камалія стала володаркою літака перед польотом в Америку, але це було сюрпризом якого вона не очікувала.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Дочка Кошового з "Квартал 95" вирішила перевершити Кухар, батьки схопилися за голову: "Не вистачало..."
"Скоро весілля": підопічна Потапа підігріла чутки про роман з Позитивом з "Время и Стекло"
Раптово пішов з життя актор "Моєї прекрасної няні", подробиці трагедії: "Останні місяці..."
Ульянова з "Холостяка", яка набрала вагу, розплакалася після контрольного зважування: що відбувається із зіркою
"Це було просто так. Сюрприз просто, так. Прилетіли в Америку на особистому літаку",- розповідає зірка.
У той же час її чоловік Мохаммад Захур впевнений, що кохана жінка повинна отримувати подарунки від чоловіка не тільки в святкові дати, як це прийнято в багатьох парах.
"Я вважаю, що жінкам потрібно дарувати весь час, коли можливо, а не тільки ось саме на Новий рік, на Восьме березня, і потім ось на день народження, і все - ти вільний", - коментує свій жест бізнесмен.
Але в зірковій родині іноді бувають і конфлікти, але в основному це трапляється досить рідко. Головною причиною розбіжностей Мохаммад Захур називає те, що він балує дітей, а дружині це не подобається.
Сама Камалія коментує це тим, що вона є досить суворою матір'ю, на відміну від Захура.
"Ну, тому що я більш сувора з ними, а Захур дуже м'який, податливий, він їх балує шалено, просто безмежно балує. А ось я боюся, щоб вони не виросли, як то кажуть, дуже розпещеними. Для мене це важливо", - каже співачка.
Нагадаємо, найбагатша співачка України похвалилася екстримом зі своїми доньками-близнючками: "просто бомба"
Як повідомляла Politeka, замая багата співачка України не стримала емоцій, побачивши здібності своїх дочок-близнят: "як же виросли…"
Також Politeka писала, що замая багата співачка України після смерті друга повідала про загадковий талісман: "воно так і вийшло!"