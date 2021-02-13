Известная украинская певица Оля Полякова умеет эпатировать публику и заставить говорить о себе
Как сообщает Politeka.net, певица любит примерять откровенные образы. Но темой для обсуждения становятся не только ее наряды. В частности, недавно она стала героиней нескольких скандалов из-за своих резких высказываний в адрес Тины Кароль и Камалии.
Несколько часов назад в своем Instagram-Stories она анонсировала выход нового видео-признания.
"Завтра в 20:00 на моем канале в Instagram вы увидите прямой эфир и узнаете, как Оля Полякова докатилась до такой жизни. Она скандалистка или правдоруб. Она истеричка или сумасшедшая. Все узнаете. Правду и только правду. Запасайтесь попкорном, мои дорогие", - говорит певица.
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Нам остается только ждать прямого эфира и гадать, что же такого решилась рассказать Оля Полякова.
Также ранее сообщалось, что известная украинская певица Оля Полякова рассказала о новой косметологической процедуре, которую она сделала после отдыха на Мальдивах.
"Всем привет, мои дорогие, только что была в клинике у доктора Дудиковой, делала невероятную процедуру на "пятую точку", потому что привезла лишних 5 килограммов с Мальдив", - рассказала Полякова.
Напомним, конфликт между заплаканной Кароль и Поляковой вышел на новый уровень, в "Маске" не смолчали.
Как сообщала Politeka, слетевшая с катушек Полякова после Кароль нашла себе новую жертву в украинском шоу-бизнесе.
Также Politeka писала, что Полякова ворвалась на колбасный завод и показала, чем кормят украинцев.