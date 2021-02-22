Известный телеведущий Владимир Остапчук рассказал о планах идти в политику

Шоумен Владимир Остапчук, который продолжает радовать зрителей своими искрометными шутками и задором в роли телеведущего шоу "Маска", в своем сторис на Instagram рассказал о планах политической карьеры, передает Politeka.net.

Известно, что юморист обожает делиться кадрами своей личной и творческой жизни в соцсети, размещая множество видео и фото в сторис и постах в Instagram. В одном из традиционных рубрик, отвечая на вопросы поклонников, Владимир поделился мнением о своей политической карьере.

Вопрос от зрителей звучал так: "Согласились бы вы стать главой ОГА, как Скичко. А.?"

На что Остапчук заявил, что зарекаться от политики не будет, однако подчеркнул, что еще не все успел осуществить на сцене. А также порадовался за Александра Скичко, который с недавних пор возглавляет Черкасскую ОГА. Напомним, Александр Скичко, пародист и шоумен, возглавил Черкасскую ОДА 29 января 2021 года.

"Не зарекаюсь, но я на сцене еще не все успел! А за Сашу очень рад!", - написал Владимир Остапчук на своей странице.

Для иллюстрации Владимир разместил фото в строгом костюме конферансье, с лучезарной позитивной улыбкой.

Владимир Остапчук стал популярным после того, как стал ведущим конкурса "Евровидение" в 2017 году. Шоумен и радио ведущий теперь радует зрителей своими выступлениями на шоу "Маска", где объявляет номера, и беседует как со зрителями, так и с "детективами" на шоу.

Напомним, что жена Остапчука откровенно призналась, насколько ей важны деньги мужа: "С милым рай в шалаше? Не думаю...".

Портал Politeka информировал, что Остапчук застукал молодую жену за пикантными шалостями в ванной.

Также Politeka писала, что беда настигла Остапчука в Киеве после Мальдив, появились кадры с места.