Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука поделилась своими мыслями относительно детей

Кристина Горняк ответила на вопрос своей подписчицы о наследниках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Инстаграм девушки.

«Мне через 7 месяцев 35. И, как видите: жива, здорова и счастлива. Но уже очень хочу маленькое продолжение нас! Так что всему свое время», - ответила жена Остапчука женщине. Которая волнуется, что не успела родить детей до 34 лет.

Также Горняк рассказала, что думает относительно выгорания женщин, которые всю себя посвящают ребенку или мужу.

«Я для себя когда-то сделал вывод, что женщина рано или поздно выгорает или становится пустой, если теряет себя и полностью растворяется в своей половинке или детях. Важно заниматься своим делом, не бязательно работой (тут вам решать, чем именно), но иметь свое пространство, свои интересы, свою жизнь», - уверена Кристина.

Кроме того, жена Остапчука рассказала, как относится к усыновлению детей.

«Мнение мое позитивное! Если у вас есть силы, желание и искренность воспитать ребеночка в любви, то это замечательно! Я такими людьми восхищаюсь!» - призналась Кристина.

Напомним, жена Остапчука без капли смущения показала себя без одежды, лишив слов даже мужа: "Уф, горячо"

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в коротеньком халатике показала их с мужем утренние шалости: "Искусала..."

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" заставила Остапчука страдать и просить о пощаде: "Не могу больше…"