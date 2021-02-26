Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука поделилась своими мыслями относительно детей
Кристина Горняк ответила на вопрос своей подписчицы о наследниках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Инстаграм девушки.
«Мне через 7 месяцев 35. И, как видите: жива, здорова и счастлива. Но уже очень хочу маленькое продолжение нас! Так что всему свое время», - ответила жена Остапчука женщине. Которая волнуется, что не успела родить детей до 34 лет.
Также Горняк рассказала, что думает относительно выгорания женщин, которые всю себя посвящают ребенку или мужу.
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«Я для себя когда-то сделал вывод, что женщина рано или поздно выгорает или становится пустой, если теряет себя и полностью растворяется в своей половинке или детях. Важно заниматься своим делом, не бязательно работой (тут вам решать, чем именно), но иметь свое пространство, свои интересы, свою жизнь», - уверена Кристина.
Кроме того, жена Остапчука рассказала, как относится к усыновлению детей.
«Мнение мое позитивное! Если у вас есть силы, желание и искренность воспитать ребеночка в любви, то это замечательно! Я такими людьми восхищаюсь!» - призналась Кристина.
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