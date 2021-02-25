Танцующая нотариус Кристина Горняк, новая супруга телеведущего Владимира Остапчука, не удержалась, чтобы не поделиться с публикой своим семейным счастьем
Как передает Politeka.net, 33-летняя красотка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в крохотной пижамке и коротком халатике кремового оттенка.
Сначала Кристина показала их с 36-летним супругом сонное утро.
"Проснулась в 8, жутко хочу спать, взяла воды, перешла на диван... лишь бы не уснуть!", - сообщила на кадрах жена Владимира.
"На диване я практически уснула, но пришел Вова и спас меня", - добавила Горняк.
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Благодарность за "спасение" подоспела вовремя. Девушка засняла их с мужем утренние забавы на кухне. Романтичная парочка сначала страстно обнималась и целовалась, а затем Кристина неожиданно "напала" на мужа и начала его кусать за руку. Выглядело это весьма странно.
"Наши утренние шалости! Искусала...", - подписала кадры девушка, добавив слово "Love".
При этом Кристина засветила интерьер их новой квартиры, в которую пара переехала до нового года. Уютное "гнездышко" выполнено в шоколадно-молочных тонах с вкраплением серого. А на полу на кухне можно заметить "пушистый" белый ковер.
Ранее мы сообщали, Горняк дала отпор хейтерам, обсуждающим ее "худосочную" фигуру. Девушка выставила фото своих ягодиц - практически на весь экран и расставила все точки над "i":
"Я выбираю быть стройной, нежели упитанной, угодившей вашим «комплексам». Никого не призываю быть такой же, но и «стандарты» навешивать не стоит!👌 И как видите, мужу меня схватить есть за что!😂".
Напомним, что Остапчук с косой "слился" в страстном поцелуе с участником шоу "Маска": "Тьфу блин, мужчина в женской...".
Также Politeka писала, что раздетый Остапчук показал, как получает райское наслаждение на Мальдивах: «Экстаз».