Жена известного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала, как отдыхает

На фото Кристина показалась в оранжевом топе без бретелек, а образ дополнила стильной шляпкой и черными очками. Как можно увидеть, жена Остапчука отдыхала на безлюдном пляже, снимая сама себя на телефон. Красотка сделала акцент на серьгах, взявшись за ушко одной рукой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Без лишних слов, просто время подарочков!", - написала Кристина под фото.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и не писали комплименты красотке, но обычно звезду не оставляют без лестных слов:

"Огня в ленту", "Охохох", "Невероятно эстетичное фото, загар, оттенок, легкие лучи, ну кайф же", "Главное, что муж не против таких фото", "Уфф, горячо", "Белая полоса, которую мы заслужили", "Без бокала никуда", "Очень красиво и нежно", "Шикарная, плюй на всех".

Мы писали, что новая жена телеведущего Владимира Остапчука, танцующая нотариус Кристина Горняк впечатлила ярким луком.

У себя в Инстаграм девушка опубликовала видео, снятое в лифте. Парочка решила выбраться в свет, поэтому принарядилась как следует. Владимир был одет в костюм, а Кристина в нежное светлое платье и яркие ботфорты.

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