Новая жена телеведущего Владимира Остапчука, танцующая нотариус Кристина Горняк впечатлила ярким луком

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео, снятое в лифте. Парочка решила выбраться в свет, поэтому принарядилась как следует. Владимир был одет в костюм, а Кристина в нежное светлое платье и яркие ботфорты. Сверху она набросила черный пиджак. Кроме этого, Горняк сделала себе красивую укладку и яркий макияж.

«Собрались красавчики на вечерний пятничный выход на вечеринку», - подписала видео Кристина.

Пока лифт спускался Кристина всячески красовалась перед зеркалом, соблазняя мужа. Владимир же светился от счастья рядом с красоткой-женой.

«А ты такая красивая», - отметил счастливый Остапчук.

«Я молчала, думала, ты подумаешь, что это фото», - игриво проговорила Кристина и повиляла бедрами.

«Нетушки, нетушки. И главное – целовать же нельзя. Губы накрасила», - пожаловался Остапчук, который явно был не против прижаться к любимой жене.

Как рассказала Кристина, сначала они с мужем отправились на одну вечеринку, а потом встретились с друзьями, чтобы поужинать. Уже к 00.00 супруги были дома, успев за четыре часа хорошенько отдохнуть.

Напомним, что жена Остапчука на пляже засветила пикантные места, позволив ветру задрать накидку: "Женщина-картинка".

Как сообщала Politeka, бездетная жена Остапчука ошеломила откровением: «Женщина выгорает или становится пустой, если…».

Также Politeka писала, что жена Остапчука без капли смущения показала себя без одежды, лишив слов даже мужа: "Уф, горячо".