Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука поділилася своїми думками щодо дітей
Христина Гірник відповіла на запитання своєї підписниці про спадкоємців. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram дівчини.
"Мені через 7 місяців 35. І, як бачите: жива, здорова і щаслива. Але вже дуже хочу маленьке продовження нас! Так що всьому свій час», - відповіла дружина Остапчука жінці. Яка хвилюється, що не встигла народити дітей до 34 років.
Також Гірник розповіла, що думає щодо вигорання жінок, які всю себе присвячують дитині або чоловікові.
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«Я для себе колись зробив висновок, що жінка рано чи пізно вигорає або стає порожньою, якщо втрачає себе і повністю розчиняється у своїй половинці або дітях. Важливо займатися своєю справою, не бязательно роботою (тут вам вирішувати, чим саме), але мати свій простір, свої інтереси, своє життя», - впевнена Христина.
Крім того, дружина Остапчука розповіла, як ставиться до усиновлення дітей.
"Думка моя позитивна! Якщо у вас є сили, бажання і щирість виховати дитинку в любові, то це чудово! Я такими людьми захоплююся!» - зізналася Христина.
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