Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука поділилася своїми думками щодо дітей

Христина Гірник відповіла на запитання своєї підписниці про спадкоємців. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram дівчини.

"Мені через 7 місяців 35. І, як бачите: жива, здорова і щаслива. Але вже дуже хочу маленьке продовження нас! Так що всьому свій час», - відповіла дружина Остапчука жінці. Яка хвилюється, що не встигла народити дітей до 34 років.

Також Гірник розповіла, що думає щодо вигорання жінок, які всю себе присвячують дитині або чоловікові.

«Я для себе колись зробив висновок, що жінка рано чи пізно вигорає або стає порожньою, якщо втрачає себе і повністю розчиняється у своїй половинці або дітях. Важливо займатися своєю справою, не бязательно роботою (тут вам вирішувати, чим саме), але мати свій простір, свої інтереси, своє життя», - впевнена Христина.

Крім того, дружина Остапчука розповіла, як ставиться до усиновлення дітей.

"Думка моя позитивна! Якщо у вас є сили, бажання і щирість виховати дитинку в любові, то це чудово! Я такими людьми захоплююся!» - зізналася Христина.

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