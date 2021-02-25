Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука показала себе у ванній, вразивши шанувальників

Христина Гірник розбурхала своїх підписників відвертим знімком на ніч. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram красуні.

По всій видимості, дружина ведучого вирішила показати, як розслабляється перед сном. Так, на фото Гірник із задоволенням ніжиться у ванній, наповненій піною. Красуня, завбачливо відвернувшись від камери, без сорому демонструє оголену спину з крапельками води. Уважні шанувальники тут же помітили на ній білий слід від купальника.

Гірник на фото задумливо сперлася на одну руку і дивиться на білу стіну. Поруч з нею можна помітити повний келих.

"Добрий вечір! Вибачте, що я до вас спиною, розвернутися не ризикнула! Навіщо мені 500 до передплатників!?", - з гумором поцікавилася у шанувальників Гірник.

У коментарях тут же почали обговорювати її нове спекотне фото. Не пройшов повз пост і чоловік Христини: Остапчук залишив у коментарях смайлики з краплями води.

"Вогонь", " колись мені розумна людина сказав: люди завжди будуть говорити!«,» Вогню в стрічку«,» Уф, гаряче«, "Вау біла смуга, яку ми заслужили«," розгорнулася було б відразу 500 " « " красива!", "Дуже красиво і ніжно", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Остапчук з косою " злився "в пристрасному поцілунку з учасником шоу" Маска": "тьху блін, чоловік в жіночій...".

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