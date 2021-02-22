Дружина відомого українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк показала себе на відпочинку

На фото Христина показала себе в легкій накидці і капелюшку. Красуня розвернулася спиною, дозволяючи вітру підняти наряд і засвітити не тільки розкішні ніжки, але і сідниці. У дівчини волосся залишилося розпущеним, а в руках Горняк тримала листочок. Як можна помітити, Христина гуляла по узбережжю зовсім босоніж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чи варто озиратися назад?!

Всі психологи і гуру щастя радять цього не робити! І ви знаєте, я з ними згодна!

Те що було, вже не повернути, а то що буде, ще не знати! Варто бути тут в моменті і йти вперед!",- написала Христина під фото.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Обалденно красиво", "жінка-картинка", "Прекрасно", "який вогник", " в майбутнє дивитися і мріяти - це так. А минуле вже пройшло, там все зрозуміло і вже нецікаво. Цікаво тут-зараз і завтра".

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Христина опублікувала знімок, де видно тільки ніжки і фотоапарат. Красуня була босою, позуючи на піску.

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