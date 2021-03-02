Андрей Данилко показательно отказался от предложения Насти Каменских на шоу «Маска», из-за чего певице пришлось танцевать с Олей Поляковой

На официальной странице шоу в Инстаграм появился новый фрагмент из прошлого выпуска программы, сообщает Politeka.net. На видео запечатлено выступление страстного Буряка, который буквально покорил всех присутствующих эмоциональным пением.

В начале его выступления звездный детектив Настя Каменских решили, что под такую песню грех не станцевать. Она решила пригласить на танец своего коллегу – Андрея Данилко.

«Танцевать! Бегом!», - произносит певица на видео, протягивая руку артисту.

Однако Данилко категорически отказался от этого предложения.

«Нет, не мой темп», - заявил он, замахав руками.

В этот момент со своего места поднялась Полякова. Певица взяла Каменских за руку, после чего они вдвоем исполнили страстное танго на радость зрителям.

Поклонники шоу тут же принялись обсуждать видео в комментариях. Многие при этом старались угадать, кто же скрывается под маской Буряка. Судя по всему, большинство зрителей считают, что в этом образе выступает музыкант Дмитрий Каднай.

«Это Фагот», «Сексуально танцевали Оля Полякова и NK», «Каднай!», «Макс Барских», - пишут зрители в комментариях к публикации.

Напомним, неизвестные фото молодого Андрея Данилко появились в Сети: "Наша Верка вернулась".

Как сообщала Politeka, Данилко потроллил Винника на шоу «Маска», лишив его звания украинского Брэда Питта: кадры конфуза.

Также Politeka писала, что скандалом обернулся новый эфир шоу "Маска", украинцы в ярости: "Вот и слили героя, а Данилко в плюсе!".