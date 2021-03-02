Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, разбередил сердца - публика в восторге

Как передает Politeka.net, 47-летний артист опубликовал серию редких снимков в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показал себя в уже полюбившихся образах Верки Сердючки.

Певец приурочил пост ко дню рождения своего друга, режиссера Семена Горова, с которым его связывает большинство совместных проектов.

"По 50 за 50! Сёма, с Днём Рождения!", - подписал кадры Данилко.

Волна ностальгии захлестнула пользователей: Сердючка с огромной розой на голове или в вязаном берете под зонтиком, или в украинском народном костюме, - каждый кадр по-своему уникален и заставляет фанатов вспоминать былые времена.

"Верааа, вернись👏🙏"; "Клас!🎉🎉🎉🎂 Давайте ещё фото!"; "Наша Верка вернулась"; "Приключения Верки Сердючки, а особенно мюзиклы с Вами не устаю смотреть! Эта мимика и игра на высшем уровне! Так никто не сможет!"; "Хорошие были годы🌝😉🙌"; "Сердючка должна ещё старость встретить😍и нам показать🙌", - отреагировали изумленные пользователи.

Отметим, Данилко придумал и создал Верку Сердючку еще в 1992 году. Прототипом персонажа была школьная любовь Андрея — Анна Сердюк, а имя Вера досталось от школьной уборщицы. Всеукраинская слава пришла в 1997 году благодаря легендарному «СВ-шоу», в котором Верка была "проводницей поезда".

Напомним, что неугомонная мама Сердючки с бутылкой ошарашила дерзкой выходкой на сцене: «Ностальгируем, Верочка…».

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