Популярная украинская звезда Верка Сердючка впечатлила ярким номером в новогоднюю ночь

Как передает Politeka.net, Андрей Данилко вместе со своим коллективом принял участие в новогоднем концерте на телеканале «Украина». Он исполнил несколько хитов, но самым запоминающимся стала последняя песня, во время исполнения которой мама Верки гоняла по сцене с бутылкой.

Песня Сердючки стала завершающей в концерте перед обращением президента в новогоднюю ночь, поэтому мама решила открыть бутылку шампанского. Женщина активно жестикулируя бегала по сцене и врывалась в кадр с бутылкой. Выглядело это очень забавно и весело.

В комментариях под концертом поклонники оставили массу слов благодарности Сердючке за созданное новогоднее настроение.

«Главное, что Верка Сердючка и открыла концерт, и закрыла! Веселый настрой может сделать только она!», «Данилко. слушали песни на Новый год! Ты супер!!! И была Чита дрита!», «Верка Сердючка-любовь forever», «Не покидает ощущение, что Леся - дочь Верки Сердючки!», «Да! Но Верки Сердючки было мало!!! Пойду пересматривать Евровидение... Ностальгируем и скучаем, Верочка», - пишут пользователи сети.

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